Test massius ja! El crit dels treballadors de SEAT

D’altra banda, expliquen que si l’empresa no garanteix test massius, els treballadors es veuran obligats a pagar al voltant de 60 euros en un centre privat, "Estem davant un Govern i una patronal que estan posant per davant els diners i els beneficis a la salut de tota la població, sigui o no treballadora".

Els treballadors de la SEAT no només pensen en les seves pròpies condicions laborals i proposen que el Govern garanteixi test massius per a tota la població, "parlarem clarament de la despesa pública que suposaria, en el pitjor dels casos, que tota la població de l’Estat espanyol es realitzés el test en centres privats. Dur a terme això, suposaria una despesa pública de 2.820 milions d’euros.

Però aquesta és la pitjor opció, la d’un cost mitjà de la sanitat privada de 60€. Si l’Estat es fes càrrec d’això, sabent que aquests test a penes tenen un cost de 15€ en el mercat, estaríem parlant d’una despesa de 705 milions d’euros. Això permetria realitzar test de manera massiva i periòdica a tota la població, quelcom que suposaria una estalvi econòmic a la sanitat pública en reduir dràsticament el nombre de persones infectades i de tractaments.

Alhora que exigeix que les empreses es facin càrrec dels test massius per a les treballadores i treballadors, afirmen que "entenem que tot això no ha de dependre del Govern. Gran part d’aquesta despesa ha de ser a càrrec de les empreses, a les que aquest Govern, si realment diu mirar per la classe treballadora, hauria d’obligar a realitzar aquests test a la totalitat de les seves plantilles. Més encara tractant-se d’empreses no essencials que actualment estan exposant a milers de treballadores i treballadors a riscos completament innecessaris".

En el mateix comunicat es pregunten: "I dit això; per què no es realitzen els test màxims?, quina por hi ha per part del Govern?, quina por hi ha per part de les empreses? La por en tots dos casos és el mateix, i tant el Govern com la patronal són conscients d’ells; la realització de test màxims a tots els treballadors i treballadores i a la població en general, trauria a la llum a milers d’infectats asimptomàtics, que estan propagant el virus sense saber-lo. Això suposaria un

pas enrere en tot el procés d’“activació de l’economia” que ha establert el Govern i la patronal, però seria un pas de gegant en el control del virus, i això suposaria el poder salvar la vida de milers i milers de persones, així com evitar contagis màxims".

Des de FESIM-CGT, que abasta un dels sectors més importants i amb les plantilles més nombroses de l’Estat exigeixen a les empreses i al Govern les següents mesures:

Realització de test massius periòdics a la població.

Obligació a totes les empreses de realitzar test periòdics a la totalitat de la seva plantilla.

Paralització immediata de l’activitat de totes les empreses que no compleixin aquests requisits, anul·lant tota possibilitat d’acollir-se a un ERTO, rebre subvencions... obligant a que sigui l’empresa la que cobreixi les despeses derivades d’aquesta paralització.

Repartiment periòdic a tota la població de màscares ffp2 i hidrogels.